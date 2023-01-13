مفاجأة.. تفاصيل وجود رئيس نادي الهلال السعودي في باريس وعلاقته بـ ميسي

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، عن تواجد رئيس نادي الهلال السعودي في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الحالية.

من جهتها كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن بن نافل وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، أول أمس الأربعاء وشوهد رئيس الهلال في ردهات فندق فور سيزن جورج سانك الشهير، وسط تأكيدات برغبة الهلال في ضم ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن تواجد بن نافل في باريس زاد من التكهنات حول وجوده في العاصمة الفرنسية، للتفاوض من أجل ضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، أسوة بغريمه الآخر النصر الذي نجح في إبرام اتفاق تاريخي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن صفقة ليونيل ميسي هي الأمنية الأكبر للهلال، موضحةً أن النادي السعودي مستعد لدفع 350 مليون دولار سنويا للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، وأشارت إلى أن الهلال سيستغل تواجد ميسي في الرياض خلال الأسبوع المقبل للتفاوض مع بطل كأس العالم.

وسيتواجد ميسي في العاصمة السعودية الرياض، الخميس المقبل، لخوض مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان ضمن كأس موسم الرياض.