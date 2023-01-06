متسابق ببرنامج «كابيتانو مصر»: مثلي الأعلى ميسي ومحمد صلاح

عرضت اليوم الجمعة، سادس حلقات برنامج كابيتانو مصر، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

متسابق يحلم بالفوز بكابيتانو مصر

وفي بداية الحلقة، كشف المتسابق مصطفى عيسوي، من طور سيناء، عن حلمه بالفوز بلقب كابيتانو مصر، مؤكدا أن شقيقه محمد هو من يقوم بتدريبه في منطقة حمام موسى.

وقال مصطفى إن مثله الأعلى ميسي ومحمد صلاح.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب «كابيتانو مصر»، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.