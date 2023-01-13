هطول أمطار في عدة مدن بكفر الشيخ.. وجهود مكثفة لرفع تجمعات المياه

شهدت عدد من قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، هطول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، بـ«بلطيم وبمصيف بلطيم، والبرلس، ومطوبس»»، في حين لم تشهد بقية المدن والقرى هطول أمطار، واتسمت باستقرار حالة الطقس، وإشراق الشمس.

انطلاق رحلات الصيد

وانطلقت مراكب الصيد في رحلات عبر البحر المتوسط، عقب تزويدها بالوقود والثلوج، إضافة لرحلات الصيد ببحيرة البرلس، فضلاً عن انطلاقها من القرى المطلة على البحر المتوسط بقرى الجزيرة الخضراء بمطوبس.

وتابع أحمد عيسى، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع مياه الأمطار من الشوارع والأحياء، وانتشرت معدات مجلس المدينة، وما زالت أعمال سحب المياه مستمرة.

وأشرف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على استمرار رفع مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، والانتهاء من سحب كافة مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر، والتنبيه على استمرار العمل علي مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث.

محافظ كفر الشيخ يوجه بالاستعداد لموسم الأمطار

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديرية المعنية، بالتواصل المستمر مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، والاستعداد الكامل لانتشار المعدات الخاصة بمجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالشوارع والأحياء، المتأثرة بهطول الأمطار.

وأكد المحافظ أن هناك تعليمات مشددة إلى كافة رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية والجهات المعنية برفع حالة الطوارئ القصوى استعداداً لاحتمالية سقوط أمطار وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية على عدد من المحافظات الساحلية والوجه البحري، اليوم الجمعة، ما بين متوسطة واحتمالية أن تكون رعدية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة أنهت تنظيف وتطهير بالوعات الأمطار، وصيانة جميع الشبكات والمحطات، إلى جانب هناك خطة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ ورؤساء المراكز والمدن والقرى المحلية، بتحديد أماكن تجمع المياه، والدفع بسيارات من أجل كسح وشفط مياه الأمطار أولاً بأول.