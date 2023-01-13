ننشر كراسة شروط حجز شقق مشروعات «دار وسكن مصر».. الأسعار والمواصفات

حصلت «الوطن» على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة بمشروعي سكن ودار مصر، في المدن الجديدة، وتضمنت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة المتاحة للحجز، الشروط والضابط الخاصة بالتقديم.

التخصيص يجرى بنظام أسبقية الحجز «online»، طبقا لكراسة الشروط والمواصفات، ويبدأ التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان بعد غد الأحد، ويستمر حتى 16 من فبراير القادم.

مواعيد الحجز

فيما يبدأ الحجز اعتبارا من يوم الأحد الموافق 5 من مارس القادم، منذ الساعه العاشرة صباحا ويستمر حتى الساعة 11.59 من مساء يوم الاثنين 6 من مارس المقبل.

وأوضحت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة الخاصة بمشروعي دار وسكن مصر، أنه يمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها، على أن يجرى التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com.

عدد الشقق المطروحة

وذكرت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة المتاحة للحجز، أنه يجرى طرح 512 وحدة سكنية بمشروع دار مصر، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بـ4 مدن جديدة (15 مايو - العبور - دمياط الجديدة - برج العرب الجديدة)، إضافة إلى طرح 8660 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بـ11 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - الشروق - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - غرب قنا - ناصر "غرب أسيوط" - العلمين الجديدة).

وتبلغ قيمة جدية الحجز بالنسبة لوحدات مشروع دار مصر، وتبلغ 80 ألف جنيها، ووحدات سكن مصر 70 ألف جنيه، بخلاف مصروفات التسجيل، على أن يجرى استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر يبدأ من يوم 26/03/2023، وحتى يوم 04/05/2023، ويتم سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد 70 % (باقى ثمن الوحدة) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل).

تفاصيل دفع الأقساط

ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يجرى تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70 % من إجمالى الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.

خطوات حجز الوحدات

وذكرت كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة بمشروع سكن مصر ودار مصر، أن الخطوة الأولى (التقديم) تبدأ من يوم الأحد 15 يناير 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 16 فبراير 2023، حيث يتم الدخول على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، والخاص ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، لاستعراض كراسة الشروط أو طباعتها، لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة)، وفى حالة عدم وجود حساب حالى يتم إنشاء حساب جديد، وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد)، وملئ البيانات المطلوبة.

وبعد ذلك الدخول على الموقع مرة أخرى، والضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم الإستمارة)، وستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة، وبعد اﻻنتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية.

ويمكن طباعة اﻻستمارة بعد ذلك، ويقوم العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز، بالإضافة إلى مصروفات تسجيل لا ترد دفعة واحدة وغير مجزأة، على أن يجرى التحويل من حساب العميل أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط، ويتحمل القائم بالتحويل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقى، بإحدى الطرق التالية: (التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك، أو نقداً لدى أحد فروع بنك التعمير والإسكان، ويجرى إرسال رسالة (SMS)، تُفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة (3 أيام عمل) من تحويل مبلغ جدية الحجز، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز الاتصالات بالبنك.

وبعد ذلك، يجرى الدخول على الموقع مرة أخرى بالرقم القومى وكلمة المرور، والضغط على خانة أرغب فى التقدم، ثم الضغط على أيقونة احجز الآن، وستظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها (للاطلاع فقط)، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالى (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة)، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.