حالات تؤدي لسحب شقق الإسكان الاجتماعي من مالكها.. أبرزها البيع أو التأجير

تطرح الدولة العديد من الوحدات والشقق السكنية للمواطنين بأسعار مخفضة ونظم تقسيط ممتدة كالإسكان الاجتماعي، مع توافر بعض الشروط للمتقدمين، ولكن هناك بعض الأفعال التي إذا ارتكبها الشخص بعد حصوله على الشقة يتم حرمانه منها.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أفعال إذا ارتكبها الشخص يتم سحب الشقق السكنية منه، وفقا لما ذكرته وزارة الإسكان في بيان لها.

أفعال تؤدي إلى حرمان الشخص من شقق الإسكان

1- إذا قام الشخص مالك الشقة بتأجيرها أو التنازل عنها لشخص آخر دون موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

2- يتم حرمان الشخص من الشقة وسحبها منه في حال عدم استكمال دفعات السداد الخاصة بالوحدة، خلال الوقت المسموح به للسداد.

3- في حال عدم ذهاب الشخص للتعاقد أو استلام الوحدة في الوقت المحدد.

4- إذا ثبت تزوير أي ورقة من الأوراق التي تم تسليمها أثناء التقديم للحصول على الوحدة.

5- إذا تم ضبط الشخص يستخدم الوحدة التي خصصت له لغير غرض سكني.

6- كما يتم إلغاء تخصيص الشقق السكنية، في بعض الحالات وفقا لطلب مالك الوحدة.

الاستعلام عن شقق الإسكان

وفي سيباق متصل، طرحت وزارة الإسكان، وحدات سكنية في أكتوبر الماضي، وهو ما يجعل الكثيرين يبحثون عن كيفية الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي.

يمكن الاستعلام عن الشقق من خلال استخدام الرقم القومي بـ موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويمكن الاستعلام عن حالة طلب من خلال إرسال رسالة على الهاتف المحمول بها الرقم القومي، على أرقام 1188، أو 5777، أو 5999.

كما يمكن الاستعلام على وحدات الإسكان عمن خلال إرسال رسالة على الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».