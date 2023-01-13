الإسكندرية دعمت 4900 مشروع صغير ومتوسط بـ192 مليون جنيه خلال 2022

تشجع الدولة المصرية المناخ الاستثماري ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما تجلى في الإسكندرية التي دعمت 4900 مشروع صغير ومتوسط بـ192 مليون جنيه خلال 2022، وهو ما كشفه التقرير المقدم إلى محافظ الإسكندرية عن أبرز حصاد فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسكندرية لعام 2022

تشجيع المناخ الاستثماري ودعم الشباب

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حريصة على تشجيع المناخ الاستثماري، ودعم الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يُسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإسكندرية

تلقى اللواء محمد الشريف، تقريرًا عن أبرز حصاد فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسكندرية لعام 2022، حيث أوضح صلاح ماجد، مدير المنطقة الرابعة، أنه في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية، أنه بلغ إجمالي التمويل المتاح كقروض نحو 192 مليون جنيه، وتمويل 4.9 ألف مشـروع في قطاعات «الصناعة، والإنتاج الحيواني، والخدمي، والتجاري، مهن حرة»، بالإضافة إلى توفير 10 آلاف فرصة عمل.

تحويل السيارات إلى غاز طبيعي

وأشار «ماجد»، إلى أنه في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في أعداد السيارات المُحولة لاستخدام الغاز الطبيعي صرف الجهاز مبلغ 7.32 مليون جنيه لتحويل 987 سيارة «أجرة وميكروباص وملاكي»، العاملة بالبنزين لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي وتيسير إجراءات التمويل المطلوبة.

وأوضح أنه في مجال الخدمات غير المالية، جرى إصدار 124 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، واستصدار 119 رخصة دائمة للمشروعات الجديدة، واستصدار 113 بطاقة ضريبية، وإصدار 235 ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاع، و156 ترخيص دائم، وإصدار 1247 شهادة التمتع بالمزايا، وإصدار 1247 شهادة تصنيف، بالإضافة إلى 85 تأمينات اجتماعية.

وتم اشتراك 14 عارض بمعارض داخل وخارج المحافظة وخارج الجمهورية، بالإضافة إلى الاشتراك بمعرض «تراثنا»، للحرف اليدوية والتراثية، بعدد 40 عارض، وتنفيذ 6 دورات تدريبية عن ريادة الأعمال حيث جرى تدريب 199 متدرب، و تنفيذ 4 ندوات، وتسجيل 11 مشروع بسجل الموردين الحكوميين، وتقديم 193 خدمة معلومات أعمال، وتقديم 204 نموذج استرشادي لدراسة جدوى صناعية وزراعية إلى جانب 86 توجيه وارشاد.

53 مليون جنيه منح لمشروعات البنية الأساسية

فى إطار المساهمات في مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بالعامرية تم تقديم منح بقيمة 53 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والبشرية، وبقيمة 5.9 مليون تمويل 4 جمعيات أهلية في مشروعات إدارة التنمية المجتمعية والبشرية.

وأضاف أنه في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرى برج العرب، تم تمويل 50 مشروع صغير ومتناهي الصغر بمبلغ 3 مليون جنيه، وتنظيم 6 ندوات تعريفية، وعدد 5 دورات تدريبية، وتوفيق أوضاع 14 مشروع واستصدار 103 بطاقة ضريبية، واستخراج 267 شهادة تصنيف ومزايا، وتسجيل مشروعين بسجل الموردين، وترشيح 3 مشروعات للمشاركة بالمعارض التي يقيمها الجهاز.