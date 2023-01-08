محافظ الإسكندرية: استمرار الدراسة والامتحانات غدا بشكل طبيعي دون تعطيل

نفى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها المدينة الساحلية خلال منخفص البحر المتوسط الحالي وما تبعها من أمطار غزيرة سقطت على عروس البحر الأبيض المتوسط ومتوقع استمرارها غدا.

وأضاف الشريف لـ«الوطن»، أن غدا أولى أيام الامتحانات في الإسكندرية وتتم بشكل طبيعي دون تعطيل، مشيراً إلى أنه قد تم التشديد على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

رفع الطوارئ في الإسكندرية بسبب الأمطار

وأشار إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي أفادت بتعرض المحافظة غدا الاثنين، لفرص سقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 60%.

انعقاد غرفة العمليات مع أول أيام الامتحانات

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة تزامنا مع طقس الإسكندرية الجاري، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

استمرار الامتحانات في الإسكندرية غدا دون تعطيل

من جهته أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المديرية استعدت بشكل كامل لإمتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها غدا والتي تشمل امتحانات المرحلة الابتدائية «عام»، والمرحلة الإعدادية «عام - مهني - صم - مكفوفين»، والصف الأول والثاني الثانوي العام، والمكفوفين، والصم، والتعليم الفني.