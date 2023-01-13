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قناة القاهرة الإخبارية تستعرض محاور زيارة رئيس الوزراء العراقي لألمانيا

كتب:

شريف سليمان
02:45 م | الجمعة 13 يناير 2023
هبة التميمي

هبة التميمي

استعرضت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، من العاصمة العراقية بغداد، أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي لألمانيا.

وقالت «التميمي»، خلال ظهورها عبر «نشرة المشرق العربي»، على قناة القاهرة الإخبارية، إن العراق في حكومته الجديدة، يحتاج إلى إيجاد المستثمرين، بخاصة في مجالات الإعمار والبنية التحتية.

وأضافت، أن رئيس الوزراء العراقي، ووفده المكون من وزراء خارجية وصناعة وهجرة، وحتى رجال أعمال ومستشارين، وصلوا إلى ألمانيا، لبدء زيارة رسمية.

وتابعت، أنه سيتم توقيع مذكرات تفاهم خلال هذه الزيارة، بين العراق وألمانيا، في مجالات مثل الكهرباء، إضافة إلى مبادرات في برامج التنمية والتدريب المهني والتعليم.

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بقلم شريف سليمان