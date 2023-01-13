قناة القاهرة الإخبارية تستعرض تطورات الانتخابات الرئاسية في لبنان

تناول برنامج «صباح جديد» على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، فقرة لقراءة الصحف العربية كان أبرزها ما جاء في الصحف اللبنانية، التي اهتمت وأبرزت في عناوينها لقاء وزيري الخارجية المصري والسعودي.

الشأن السياسي سيطر على الصحف اللبنانية

وقال أحمد سنجاب مراسل «القاهرة الإخبارية» في بيروت، إن الشأن السياسي سيطر على الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة، خاصة ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولكن هذه المرة من الجهة المصرية، بعد الاجتماع الذي جرى أمس، بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره السعودي، في إطار لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأشار «سنجاب»، إلى أنه جاء في المانشيت الرئيسي لجريدة «الجمهورية»: «الرياض والقاهرة تستعجلان انتخاب رئيس»، بينما قالت صحيفة «النهار»: «دعوة مصرية سعودية لإنهاء الفراغ»، وذكرت صحيفة «الشرق»: «مصر والسعودية تتفقان على تنسيق المواقف تجاه الأزمات الدولية الراهنة».

وأضاف أن المعركة الأساسية في لبنان، اليوم، هي معركة انتخاب رئيس جديد للدولة اللبنانية، فانتخاب رئيس خطوة مهمة لإنقاذ البلاد من الفراغ الرئاسي الذي بدأ في 31 أكتوبر الماضي ومستمر حتى اليوم، وتعطله المناكفات السياسية بين القوى المختلفة، غير القادرة على انتخاب رئيس حتى الآن، رغم ما يمر به لبنان من أزمات اقتصادية واجتماعية معقدة.

جلسة لانتخاب الرئيس

ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأربعاء الماضي، إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس، يوم الخميس المقبل.

وعقد المجلس النيابي، 10 جلسات لانتخاب رئيس جديد، كان آخرها في 15 ديسمبر ديسمبر الماضي.

ويشترط الدستور اللبناني، حصول المرشح على أصوات 86 عضوا على الأقل من بين 128 نائبا في الجولة الأولى للانتخاب بالجلسة، فيما يفوز من يحصل على أغلبية 65 صوتا فقط في الجولة الثانية بالجلسة ذاتها، في حال الحفاظ على استمرار النصاب القانوني لعقد الجلسة والمبالغ 86 عضوا.

يذكر أن ولاية الرئيس السابق العماد ميشال عون، انتهت في 31 أكتوبر الماضي.