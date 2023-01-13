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عبد الرحمن ناصر يشارك برواية «طفل الملجأ» في معرض الكتاب هذا العام

كتب:

الوطن
05:38 م | الجمعة 13 يناير 2023
عبد الرحمن ناصر

عبد الرحمن ناصر

يشارك الكاتب الروائى عبد الرحمن ناصر بعمل جديد بمعرض القاهره الدولى ٢٠٢٣ جدير بالذكر أن ناصر يتبنى من خلال رواياته العديد من القضايا التى تخص المجتمع العربى منها على سبيل المثال الختان وزواج القاصرات والتربيه الاسريه الخاطئه وأطفال الملاجئ إلا أن هذه المره كانت أطروحته طفل الملجأ تركز بشكل أساسى على قضية التبنى فى المجتمعات العربيه والاسلاميه لم يفصح ناصر عن مزيد من التفاصيل إلا أنه أشاد بالعرس الثقافى الدولى السنوى

كما أشاد بالاستعدادات وتكليفات السيد الرئيس التى تجرى الان على قدم وساق حتى تخرج نسخة هذا العام فى أبهى صورها كما عهدنا النسخ الماضيه وتوجه الكاتب بالشكر الجزيل لوزارة الثقافه واتحاد الكتاب والناشرين

كما توقع زيادة زوار المعرض هذا العام مع استقرار الأحوال الصحيه فى العالم العربى الذى عانى السنوات الماضيه من جائحة كورونا .

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