عبد الرحمن ناصر يشارك برواية «طفل الملجأ» في معرض الكتاب هذا العام

يشارك الكاتب الروائى عبد الرحمن ناصر بعمل جديد بمعرض القاهره الدولى ٢٠٢٣ جدير بالذكر أن ناصر يتبنى من خلال رواياته العديد من القضايا التى تخص المجتمع العربى منها على سبيل المثال الختان وزواج القاصرات والتربيه الاسريه الخاطئه وأطفال الملاجئ إلا أن هذه المره كانت أطروحته طفل الملجأ تركز بشكل أساسى على قضية التبنى فى المجتمعات العربيه والاسلاميه لم يفصح ناصر عن مزيد من التفاصيل إلا أنه أشاد بالعرس الثقافى الدولى السنوى

كما أشاد بالاستعدادات وتكليفات السيد الرئيس التى تجرى الان على قدم وساق حتى تخرج نسخة هذا العام فى أبهى صورها كما عهدنا النسخ الماضيه وتوجه الكاتب بالشكر الجزيل لوزارة الثقافه واتحاد الكتاب والناشرين

كما توقع زيادة زوار المعرض هذا العام مع استقرار الأحوال الصحيه فى العالم العربى الذى عانى السنوات الماضيه من جائحة كورونا .