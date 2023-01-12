تعرف على أماكن سور الأزبكية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

ينتظر القراء من مصر وخارجها معرض القاهرة الدولي للكتاب، سنويا، لاقتناء الكتب في شتى المعارف، ويميل عدد كبير من رواد العرض إلى شراء الكتب التراثية والطبعات القديمة من «سور الأزبكية»، وتشارك مكتباته سنويا في المعرض لتلبية احتياجات الجمهور وتوفير الكتب بأسعار مخفضة.

25 مكتبة من سور الأزبكية في معرض الكتاب

تشارك في الدورة المرتقبة من المعرض 25 مكتبة من مكتبات سور الأزبكية، فضلا عن جناح تابع للهيئة العامة للكتاب المخفض، وتتواجد هذه المكتبات متجاورة في صالة 4 جناح C، حسب القرعة التي أُجريت مؤخرا لتسكين المشاركين في المعرض.

موعد دخول الجمهور معرض الكتاب 2023

تقرر افتتاح المعرض رسميا يوم 24 يناير ودخول الجمهور من 25 يناير، يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 8 مساء، ماعدا يومي الخميس والجمعة حتى 9 مساء.

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يتواجد الناشرون هذا العام في 5 صالات بالمعرض، تضم الصالتين 1، 2 الناشرين المصريين وقطاعات وزارة الثقافة، في حين تضم صالة 3 الناشرين العرب، أما صالة 4 فتحتضن دور نشر الكتب التراثية ومكتبات سور الأزبكية، وتم تخصيص صالة 5 لناشري كتب الأطفال.