لو هتشتري بأسعار رخيصة.. اعرف أماكن معرض «أهلا رمضان» في القاهرة

يسعى العديد من الأشخاص للحصول على المنتجات المختلفة من منافذ الدولة، بأسعار مخفضة، لذا يبحثون عن أماكن معرض «أهلا رمضان»، لشراء مختلف الأغذية وما يلزمه منه، حيث تطرح وزارة التموين السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن الأسواق.

في السطور التالية، نعرض أماكن معرض «أهلا رمضان» في محافظة القاهرة، للراغبين في شراء المنتجات المختلفة، وفقا لما أعلنته المحافظة، في بيان لها.

أماكن معرض أهلا رمضان

- حي السيدة زينب « ميدان زينهم، منطقة المواردي».

- حي مصر القديمة «منطقة أثر النبي، خارطة الشيخ مبارك، عين الصيرة».

- حي المقطم «ميدان النافورة، والهضبة الوسطى ومنطقة السبعين فدان».

- حي الخليفة «أرض المطاحن، الأباجية، أسفل كوبري الحضارات».

- حي التبين «ميدان الساعة، شارع الصفا والمروة، ش كورنيش النيل».

- حي حلوان «عزبة الوالدة بعرب غنيم، شارع أبو رجيلة، العزبة البحرية والقبلية».

- حي طرة «منطقة شق الثعبان بالأوتوستراد، منطقة طرة الأسمنت، شارع معهد أمناء الشرطة».

- حي المعصرة «شارع العروبة، أمام محطة مترو المعصرة».

- حي البساتين «أمام شركة الكهرباء، أمام المركز الأولمبي، منطقة بير أم سلطان».

- حي دار السلام «شارع الفيوم، مجمع المدارس، شارع 9 ».

- حي 15 مايو «أمام مبنى الحي».

- حي المعادي «ميدان العرب».

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان

الأرز الأبيض بسعر 15 جنيها للكيلو.

الأرز ‏نسبة كسر 3% بسعر 18 جنيها للكيلو.

الأرز السائب بـ12 ‏جنيها للكيلو.

الدقيق 15 جنيها.

التونة 15 جنيها.

الزيت 750 ملى بسعر 35 جنيها.

اللحمة البلدي 130 ‏جنيها.

سعر كيلو السكر من 14.5 إلى 16 جنيها.