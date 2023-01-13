مستفيد من «الزراعة التعاقدية» لـ قناة الحياة: «تحالف العمل الأهلي» وفر لنا الدعم الفني

قال خلف عزيز، أحد المستفيدين من «الزراعة التعاقدية» في محافظة المنيا، إنه قبل حضوره محاضرات الهيئة القبطية الإنجيلية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لمعرفة الطرق الصحيحة للزراعة، كان يبيع للتجار المحصول بطريقة عشوائية، لكن عندما انضم للزراعة التعاقدية جرى تكوين جمعية ورابطة للفلاحين، وجرى الاشتراك مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

توفير الدعم الفني والأغراض الزراعية

وأضاف «عزيز»، خلال لقاء ببرنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية مها موسى، أن الهيئة وفرت له الدعم الفني والأغراض الزراعية، إضافة لتقديم الأسمدة، بجانب الدعم الفني إذ كان يرزع بالطريقة التقليدية الوراثية، وعندما كانوا يجمعون المحصول كان غير مربح ولا يغطي احتياجات أسرته.

وأفاد بأنهم بعدما تعلموا الزراعة بالدعم الفني، عرف كيفية تخطيط الأرض بشكل صحيح، والزراعة بالطريقة الحديثة، والتعامل بالزراعة بأساليب جديدة، ومعالجة الآفات والأمراض عن طريقة الأطباء.

الزراعة التعاقدية

الزراعة التعاقدية علاقة بين 3 أطراف، بائع هو المزارع، والمشتري وتدخل فيه الدولة، والضامن بين الطرفين، لذلك جرى تعديل التشريعات من أجل ضمان عدالة أسعار المحاصيل الزراعية.