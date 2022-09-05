برلماني: الزراعة التعاقدية تحقق المصلحة العامة بالتحكم في حجم الإنتاج

أشاد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل والإعلان عن أسعار استرشادية للمحاصيل قبل موسم زراعتها، والتي جاءت خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، لمتابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية.

الزراعة التعاقدية تحقق المصلحة العامة

وقال الحصري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إنّ نظام الزراعة التعاقدية يحقق المصلحة العامة ويضمن عدالة أسعار المحاصيل، كما أنه يتماشى مع نص المادة 29 من الدستور التي تُلزم بشراء المحاصيل بأسعار مناسبة تحقق هامش ربح مناسبًا للفلاح.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بـمجلس النواب أن توجيهات الرئيس تؤكد أهمية ذلك القانون الذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق، ولم تقم الحكومة بتطبيقه خلال الفترة الماضية بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى أن قانون الزراعات التعاقدية له فوائد عديدة، في مقدمتها السيطرة على حجم الإنتاج في المحاصيل الاستراتيجية الهامة، وكذلك تحقيق هامش ربح عادل للمزارع.

الإعلان عن أسعار التوريد قبل الزراعة أمر مهم للمُزارع

كما أن الإعلان عن أسعار التوريد قبل الزراعة أمر مهم جدًا نظرًا لأنه يتيح الفرصة أمام المزارع البسيط في اختيار المحاصيل الأفضل ربحًا له بعد معرفة أسعار المحصول وتكلفة إنتاجه قبل زراعته.