العثور على جثة شاب مجهول الهوية دهسته سيارة في مدينة نصر

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية صدمته سيارة في مدينة نصر، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المجني عليه، كما طلبت التحفظ على السيارة وقائدها، وطلبت انتداب رجال الأدلة الجنائية لأخذ بصمات المتوفى، ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام، في محاولة لكشف هويته، وطلبت النيابة العامة تصوير المتوفى ونشر صورته في أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة، في محاولة للتعرف عليه من قبل المترددين على أقسام الشرطة من المواطنين والعاملين بها.

بلاغ بالعثور على جثة شاب في مدينة نصر

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغا من أحد المستشفيات بدائرة القسم، بوصول جثة شاب توفي إثر حادث، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية ولا يحمل مستندات تدل على هويته، وفي العقد الثالث من العمر.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بكسور ونزيف في الجسم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.