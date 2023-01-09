مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء عودته من عمله في مدينة نصر

لقي شاب مصرعه في الساعات الأولي من صباح اليوم، صعقا بالكهرباء في مدينة نصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها الكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بمصرع شاب

تلقي مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا بمصرع شاب بدائرة القسم، وبالإنتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «محمد.السيد.ع»، 26 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم العثور على متعلقاته الشخصية.

التحريات

وكشفت التحريات أن الشاب مقيم بدائرة قسم الشرطة وأثناء عودته تصادف هطول الأمطار وهو بجوار عمود إنارة وصعقته الكهرباء ولقي مصرعه على الفور، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.