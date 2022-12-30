تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن مجهول الهوية، داخل ميكروباص بمنشأة ناصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

التحريات: سبب الوفاة قد يكون بسبب غيبوبة سكر

ورجحت التحريات بأن سبب الوفاة قد يكون بسبب غيبوبة سكر، حيث تم العثور على شريط لعلاج مرض السكري في ملابس المتوفى، وجار تكثيف الجهود لكشف هوية المتوفى واستدعاء أسرته لاستكمال التحقيقات.

تصوير جثة المتوفى لنشرها على أقسام الشرطة للتعرف عليه

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفى، كما طلبت النيابة العامة تصوير جثة المتوفى تمهيدًا لنشرها على أقسام الشرطة بالقاهرة في محاولة للتعرف عليه من المترددين على تلك الأقسام.

كما طلبت النيابة العامة أخذ بصمات المتوفى وإرسالها إلى مصلحة الأمن العام تمهيدًا لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لديها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا يفيد بالعثور على جثة داخل ميكروباص بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن مجهول الهوية في العقد السادس من العمر، ويرتدي كامل ملابسه، وخلو الجثة من أي إصابات ظاهرية.

جثة هامدة داخل ميكروباص

وكشفت التحريات أن المسن المتوفى كان وسط الركاب وعند وصول السيارة الميكروباص إلى موقف منشأة ناصر، نزل الجميع ما عدا المسن وبسؤال السائق له عن نزوله خاصة أنه في آخر الخط، ولم يرد عليه، فذهب له السائق فوجده جثة هامدة، وأكدت التحريات بعدم وجود شبهة جنائية، ورجحت سبب الوفاة بالمرضي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.