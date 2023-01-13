مصرع سيدة دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبورها مزلقانا بسوهاج

شهدت مدينة سوهاج مصرع سيدة دهسًا، أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

مصرع سيدة إثر اصطدام أحد القطارات

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغًا بمصرع سيدة إثر اصطدام أحد القطارات بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص بالقرب من منفذ المخبز الآلي.

اصطدام قطار بسيدة

وبالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين اصطدام قطار بسيدة تُدعى «ماري.ث. ا» تقيم ناحية شارع الزهراء دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.