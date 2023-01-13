الحالة الصحية لـ«عروس سوهاج» بعد خروجها من العناية المركزة.. «أنا فين»

«كلمتنا الصبح وكانت كويسة، مفيش ساعتين وكانت مكالمة بالمصيبة اللي حصلت»، بهذه الكلمات بدأ عم عروس سوهاج، الذي لقي زوجها مصرعه صبيحة زفافهما، بينما أصيبت هي إثر تسرب الغاز في منزلهما، حديثه لـ«الوطن».

مصرع عريس وإصابة زوجته

وأكد عم عروس سوهاج والتي تدعى «مريم»، أنهم شعروا بالحزن على ما حدث للزوجين في أول أيام حياتهما الزوجية، موضحا «كلمتني أخت حنا قالت إلحقونا إحنا في ورطة، العرسان مغمي عليهم في الأرض».

وأضاف أنهم توجهوا من قريتهم أولاد عزاز بسوهاج، إلى قربة البهاليل بجزيرة شندويل، محل إقامة الزوجين، للاطمئنان عليهما.

وتابع عم عروس سوهاج: «اتصدمنا، ومش عارفين اللي حصل، العريس مات والعروسة وديناها العناية»، موضحا أن «مريم» لم تتذكر أي تفاصيل للحادث وسألتنا «أنا فين»، مؤكدا أن حالتها الصحية لم تتحسن حتى الآن، والطبيب المعالج أخبرهم أنها ستمكث عده أيام بالمستشفى، وإذا ساءت حالتها ستعود لغرفة العناية التي مكثت بها أكثر من 3 أيام.

تفاصيل الواقعة

وكانت قد تلقت مديرية أمن سوهاج إخطارا يفيد مصرع محامي شاب يدعى حنا شنودة، والذي عرُف بـ«عريس سوهاج»، إثر تسرب غاز في منزله، وإصابة زوجته «مريم»، وتم تحرير محضر بالواقعة.