سوهاج.. ندوات توعوية ودورات إرشادية لزيادة إنتاج محصول القصب

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج عقد ندوات إرشادية للمزارعين بالوحدات المحلية لمراكز وقرى المحافظة المنتجة للقصب، بالتعاون مع مصنع سكر جرجا والوحدة المحلية، بهدف دفع المزارعين لزيادة الإنتاج.

ويحاضر فى الندوات مسئولو الإرشاد الزراعى والإدارة الزراعية بكل مركز ووحدة زراعية، إضافة لمدير إدارة المحاصيل السكرية بالمحافظة ومدير عام المكافحة، ومفتش مصنع سكر جرجا، بحضور عدد من مزارعى القرية أو المدينة المستهدفة، خاصة جرجا والبلينا والمنشاة ودار السلام، حيث تتركز زراعة المحصول بالمراكز الجنوبية بالمحافظة.

الموسم يبدأ من شهر يناير ويستمر 6 أشهر.. وربط مناطق الإنتاج بشبكات طرق

وتناقش الندوات العقبات التى يواجهها المزارعون فى زراعة القصب، أحد أهم المحاصيل المحلية بسوهاج، بهدف زيادة الإنتاج، وبحث مشكلات المزارعين والعمل على حلها، فضلاً عن زيادة المساحات المزروعة، حيث إن فترة الموسم تبدأ من شهر يناير وتستمر 6 أشهر.

وتم ربط المراكز المنتجة للقصب، مثل البلينا ودار السلام، اللتين تنتجان أكثر من 80% من المحصول بسوهاج، بشبكة مواصلات مصنع سكر جرجا، من خلال محور كوبرى «جرجا - دار السلام»، ما ساعد على سرعة الانتقال.

وقال محمد سيد عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، إنه تم عقد عدة ندوات زراعية بمقر الوحدة، وبعضها بمقر الوحدات الزراعية لمزارعى ومنتجى القصب بالمركز، أجاب خلالها المرشدون الزراعيون عن أسئلة المزارعين ونصحوهم بزيادة الإنتاجية.