تنمية الصعيد.. «حياة كريمة» تغير واقع 4 قرى في سوهاج

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات القليلة الماضية، ببذل المزيد من الجهد وتقديم كافة الدعم لإنشاء مشروعات تنموية وخدمية، لدعم وتنمية الصعيد، الذي كان في طي النسيان والإهمال لسنوات طويلة من الزمن، من خلال مبادرة «حياة كريمة» لتغير هذا الواقع وتحويل الأحلام إلى حقيقة.

وأقيمت مشروعات غير مسبوقة ومتميزة في في كل القطاعات المختلفة والمتنوعة جاءت على رأسها قطاع التعليم والصحة، والطرق، وتقديم الخدمات للمواطنين.

وشهدت 4 قرى من قرى دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، طفرة غير مسبوقة في كل القطاعات التي تعمل على راحة المواطن.

وتستعرض «الوطن»، أبرز المشروعات التي حظيت بها القري الـ4 قرى بدائرة المركز من خلال مبادرة «حياة كريمة» لتنمية الصعيد، وشتى المحافظات، حسبما أعلنته محافظة سوهاج.

مشروعات «حياة كريمة»

وتضمن أبرز مشروعات «حياة كريمة» بقرى دار السلام جنوب شرق سوهاج.

- إنشاء 4 مجمعات خدمات حكومية «تحيا مصر»

- إنشاء 4 مجمعات للخدمات الزراعية لخدمة المواطنين بقرى مركز دار السلام، للمساهمة في تيسير الخدمات للأهالي وتجميعها في مكان واحد، لرفع العبء عن كاهل المواطن السوهاجي، وتقديم الخدمة له بطريقة لائقة وحضارية.

- وجاء إنشاء مجمع حكومي ومجمع خدمي ومجمع زراعي في القرى الأتية: «السلام أولاد يحيي، والخيام، وأولاد سالم بحري».

- يتكون مجمع الخدمات الحكومية من 3 طوابق «أرضي + 2 علوي» ويشمل: مركز تكنولوجي، مكتب تموين، وحدة اجتماعية، مجلس شعبي محلي، وحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب للشهر العقاري».

- تضم مجمعات الخدمات الزراعية وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومكتب إرشاد زراعي، بالإضافة إلى مركز لتجميع الألبان.