«مصر تستطيع» مبادرة أزهرية لتصحيح المفاهيم المغلوطة في بني سويف

أطلقت منطقة بني سويف الأزهرية مبادرة «مصر تستطيع»، لتصحيح المفاهيم المغلوطة، والحث على العمل وتوضيح قيمته وأهميته، ودعم الدولة المصرية في مبادرة «حياة كريمة»، لحث المواطنين على أهمية المحافظة على الممتلكات العامة للدولة.

المبادرة تضمنت إطلاق عدد من الندوات

وتضمنت المبادرة التي تأتي تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وإشراف فضيلة الشيخ رضا محمد عبدالحليم المدير العام للمنطقة الأزهرية إطلاق عدد من الندوات، حيث جرى تنظيم ندوة بالوحدة المحلية لقرية بني عدي التابعة لمركز ناصر.

الندوة استهدفت قيمة العمل ودعم مشروعات حياة كريمة

وتناولت الندوة التي أقيمت بالوحدة المحلية لقرية بني عدي بالتنسيق مع مجلس مدينة ناصر برئاسة المحاسب علي يوسف رئيس المركز، وحضرها عدد من أهالي القرية والقرى المجاورة، قيمة العمل والحفاظ على الممتلكات العامة للدولة، ومشروعات حياة كريمة، ونعمة الأمن والأمان.

تصحيح المفاهيم المغلوطة

كما تناولت الندوة تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، قيمة العمل وأهميته، دعم الدولة في مبادرة حياة كريمة وذلك بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة للدولة بالإضافة إلى تناول أهمية نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ومعالجة بعض السلوكيات والأخلاقيات السيئة التي انتشرت في المجتمع.

حاضر بالندوة كل من الدكتور عبد اللطيف سيد حسانين مدير الدعوة بمنطقة وعظ بني سويف للدعوة والإعلام الديني، والشيخ أحمد أنور محمود واعظ عام مركز ناصر بمنطقة وعظ بني سويف للدعوة والإعلام الديني، والشيخ محمد سعيد يوسف المنسق الإعلامي لمنطقة وعظ بني سويف للدعوة والإعلام الديني