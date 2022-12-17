خريطة فروع رواق الأزهر الشريف بالقليوبية الجديدة.. الأماكن والمواعيد

أعلن فرع الرواق الأزهري بالإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية، افتتاح فروع جديدة بالقليوبية في عددا من المواقع لخدمة الراغبين في حفظ القرآن والاستفادة من أنشطة الرواق المختلفة، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتنفيذا لتعليمات الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري.

«الوطن»، تستعرض أنشطة الرواق الأزهري بالقليوبية الذي يقدم خدمات تحفيظ القرآن لكافة الأعمار من داخل وخارج الأزهر، وخريطة الفروع الجديدة التي تقرر فتح باب القبول فيها وأعداد المقبولين في هذه الفروع، مع اكتمال الأعداد المطلوبة لبدء الأنشطة فعليا.

أماكن ومواعيد فروع الرواق الأزهري بالقليوبية

أوضح الشيخ مسعد مأمون مدير إدارة الرواق الأزهري بالقليوبية في بيان له أن خريطة فروع الرواق الجديدة تعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس كالتالي :

- معهد قلما الابتدائي رقم 1 مركز قليوب ومتاح الدراسة لـ 100 دارسا التقديم متاح حتى اكتمال العدد.

- معهد طنان الابتدائي بمركز قليوب الدراسة لـ50 دارسا متاح حتى اكتمال العدد.

- معهد مشتهر الابتدائي مركز طوخ لـ 100 دارس، والتقديم متاح حتى اكتمال العدد.

-مجمع معاهد ميت كنانة الابتدائي مركز طوخ لـ 50 دارسا، والتقديم متاح حتى اكتمال العدد.

- مجمع معاهد حسن المنايلي (الخانكة الابتدائي)، مركز الخانكة ل100 دارس، والتقديم متاح حتى اكتمال العدد.

- مجمع معاهد كفر الصهيبي الابتدائي مركز شبين القناطر لـ 75 دارسا والتقديم متاح حتى اكتمال.

- مجمع معاهد كفر حمزه الابتدائي مركز الخانكة لـ 50 دارسا التقديم متاح حتى اكتمال العدد.

- مجمع معاهد طحانوب الابتدائي مركز شبين القناطر لـ 100 دارس حتي اكتمال العدد.

- مجمع معاهد نقياس (الابتدائي) مركز بنها لـ50 دارسا، حتى اكتمال العدد.

- مجمع معاهد المنيرة الابتدائي رقم 2 مركز القناطر الخيرية لـ 150 دارسًا حتى اكتمال العدد.

- مجمع معاهد دملو (دملو الابتدائي)، مركز بنها لـ 100دارسا والتقديم متاح حتى اكتمال العدد.

- معهد الرملة ع ث بنين مركز بنها لـ 50 دارسا، والتقديم متاح حتى اكتمال العدد.

- معهد كفر الجمال الابتدائي مركز الخانكة لـ50 دارسا والتقديم متاح حتى اكتمال العدد.

شروط التقدم لفروع الرواق الأزهري الجديدة بالقليوبية

وأوضح مسعد مأمون، مدير الرواق الأزهري بالقليوبية، أن شروط التقدم لفروع الرواق الجديدة هي:

- أن يكون التقديم يدويا بمقر كل فرع على حدة وفق الشروط التالية:

- ألا يقل عمر الطفل عن خمس سنوات، ولا يزيد على خمس سنوات ونصف في أول يناير 2023.

-ألا تقل نسبة حضوره عن 75% من أيام الحضور الفعلي، ومن يتجاوز نسبة الغياب المقررة 25٪ من إجمالي أيام الحضور الفعلي خلال الشهر بدون عذر مقبول يفصل من الرواق.

- يتقدم ولي الأمر في الموعد المحدد وفق الجدول المعلن.

أوراق التقدم لفروع الرواق الأزهري الجديدة بالقليوبية

وأوضح الشيخ مسعد مأمون، أنه على الراغبين في الالتحاق بالرواق وفروعه الجديدة بالقليوبية التقدم بالأوراق التالية:

- 2 صورة شخصية للطفل.

- صورة شهادة ميلاد الطفل.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

- طلب التحاق بالرواق الأزهري.