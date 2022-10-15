انطلاق اختبارات مسابقة القرآن الكريم لبنك فيصل بالجامع الأزهر الشريف

انطلقت اليوم اختبارات المتقدمين لمسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم برعاية الأزهر الشريف من محافظة الغربية، ضمن جولة اختبارات تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري؛ لتشمل محافظات «الشرقية، والمنوفية، والدقهلية، والقليوبية، والجيزة، وبني سويف، والإسماعيلية، والفيوم، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء»، وذلك بمقر لجنة الاختبارات بالجامع الأزهر.

تشكيل لجان الاختبارات

وتشكلت لجان الاختبار من أعضاء لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من باحثي الجامع الأزهر، برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف، والشيخ حسن عبدالنبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وبإشراف الدكتور أحمد علي همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

وأوضح الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، أن اختبارات القرآن الكريم تجري بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة؛ ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الممتحنين.

رابط الاستعلام عن الاختبارات

وفي وقت سابق، أعلن الجامع الأزهر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، رابط للاستعلام عن مقر وموعد الاختبار لكل متقدم، وعلى أولياء أمور المتقدمين الراغبين في معرفة موعد ومكان اختبار أبنائهم الدخول على رابط الاستعلام من خلال الضغط هنا.

ويأتي ذلك برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف من الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري.