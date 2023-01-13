أنغام تحيي حفلا في التجمع الخامس: هكون معاكم يوم 3 فبراير.. ومتحمسة جدا

أعلنت الفنانة أنغام، عبر حسابها على «إنستجرام»، إحياء حفل غنائي بكايرو فيستفال سيتي، بمنطقة التجمع الخامس.

ونشرت أنغام البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه: «جمهور بلدي، متحمسة جداً إني هكون معاكم يوم 3 فبراير، إيه أكتر أغنية نفسكم تسمعوها ؟»

حفل أنغام بالكويت

وأحيت أنغام، الشهر الماضي، حفلا ضخما في الكويت، رفع شعار كامل العدد، وكان أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

ونشرت أنغام، مجموعة صور من حفلها وعلقت عليها: «ليلة عمر.. قضيت معكم ليلة لا تنسى، غمرتوني فيها بحبكم ومشاعركم الجميلة الحقيقة.. أنغام في الكويت».