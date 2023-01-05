هشام عباس لـ أنغام: «بحب أغاني عبد الحليم حافظ وتأثرت بأغنية فدائي»

قال الفنان هشام عباس، إنه وجد نفسه يغني منذ طفولته، مضيفا: «كنت بغني الأغاني اللى سمعتها مهما كان نوعها، لوحدي وبشكل متكرر وكان عمري 5 سنين».

أغاني حرب 1976

أوضح عباس، خلال استضافته مع الفنانة أنغام في برنامجها المذاع على فضائية dmc، أنه منذ عام 1967 في سنة الحرب، تأثر بأغاني عبد الحليم حافظ وخاصة أغنية فدائي، متابعا «قولت لولدتي عبدالحليم هيموت وبيقول لولدته في الأغنية إنه هيموت لكن فهمتني إن دي أغنية عشان الشهداء اللى في الحرب».

هوية موسيقية في أسرة جدته

أشار الفنان هشام عباس، إلى أنه كان من محبي عبد الحليم حافظ، وكان حريص على حفظ أغاني حفل شم النسيم لعبد الحليم حافظ، لافتا إلى أن خاله كان يمارس الموسيقى، وكذلك خالته كانت تغني في المنزل، وكان يحاول تقليدهما من وقت لآخر، إضافة لاهتمامة بالأفلام الهندية، التي كان يشاهدها في منزل جدته على الفيديو أو قاعات السينما، «جدي كان من المستمعين لعبد الوهاب وكنت حفيده الولد الأول وكنت دايما اسمع عبدالوهاب معاه، ومن هنا تكونت ثقافتي الموسيقية وأصبح عندي حصيلة كبيرة من الأغاني العربية والغربية».