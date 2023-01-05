هشام عباس لـ أنغام: ممكن أقعد سنين بدون شغل وبدور على الأغنية الحلوة دايما

قال الفنان هشام عباس، إنه يحب المزيكا والأغنيات بمختلف أشكالها، ويبحث دائما عن الأغنيات الغريبة لاختيارها، «ممكن أقعد سنين بدون شغل لأن الأغاني اللى بسمعها مش جديدة بالنسبة لي تشدني إنى اشتغل، وبكتفي باللى عملته وبفضل أجدد فيه، وفي ناس قالوا أنت من 2009 إلى 2019 بدون أغاني، ودي حقيقة لأن مكنش في حاجة تبسطني، وعلى الرغم من ده، عملت أغنية يتربي في عزو في الفترة دي».

بدور على الأغاني الحلوة

وتابع عباس، خلال استضافته مع الفنانة أنغام في برنامجها المذاع على فضائية dmc، «عمار الشريعي عمل لي بركة دعاء الوالدين ليوم الدين، وما زلت بدور على الأغاني الحلوة، ورياض الهمشاوي عرفته كان بيعاملنى على إنى شاب وعاوز يغني، وقلت له مش مهم أغاني خلينا أصحاب، وعملي أول أغنية وهي بدري عليك الهواء، من كلمات عنتر هلال، وكان فيها مقامات شرقي كتير».

المقامات الشرقية

أشار الفنان هشام عباس، إلى أن عمار الشريعي طلب منه حفظ أغنية له تتميز بالمقامات الشرقية المتعددة، متابعا «المقامات كانت غريبة عليا مع إني كنت بذاكر ألحان عبد الوهاب كويس، ومع ذلك بحب أسمع أغاني كتير عشان ذاكرتي الموسيقية تكون متنوعة»