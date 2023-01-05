هشام عباس لـ أنغام: كنت بحفظ الأغاني بالكتابة على ورقة

قال الفنان هشام عباس، إنه كان يسجل الأغاني على شرائط الكاسيت، ويعيد الجمل أكثر من مرة ليتأكد من حفظها، متابعا «كنت بسمع الأغاني كتير عشان أحفظها صح، واكتشفت طريقه تساعدني على الحفظ، وهي كتابة الكلام على ورقة للتأكد من حفظها، وبدأت أعمل كده بالفعل، مع الوقت الأغاني أصبحت أسهل من زمان، ومنا هنا غنيت بالصدفة».

أغنية «زمان وأنا صغير» مؤثرة

أوضح عباس، خلال استضافته مع الفنانة أنغام في برنامجها المذاع على فضائية dmc، أن أغنية «زمان وأنا صغير» مؤثرة، وتؤثر في كل من يسمعها، وحققت شهرة واسعة، وكل من سمعها حبها، متابعا «مع الوقت اكتشفت إن الغناء من سهل، وأنغام واحدة من الفنانين اللى بحب اسمعهم وبحب صوتهم».

اكتشاف الموهوبين

أشار الفنان هشام عباس، إلى أنه كان يسجل الأغاني لكل من يحب الاستماع إليهم، مع حرصه على اكتشاف الموهوبين، متابعا «كنت بحفظ أغاني محمد فؤاد بأشكالها المختلفة، وكمان بحفظ أغاني أجنبية بمجرد مااسمع اللحن حتى لو مااعرفش الترجمة، ومنهم أغنية فضلت حافظها فترة طويلة واكتشفت في الآخر إنها فلبيني».