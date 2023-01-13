مؤتمر لتمكين المرأة من حقوقها بالإسكندرية: تشارك كتفا بكتف مع الرجال

«تمكين المرأة من حقوقها الإنسانية»، كان عنوان المؤتمر الذى عقدته جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية بمعهد الصحة الإنجابية ضمن عدة مؤتمرات تُقيمها الجمعية ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، التي تسعى لتمكين المرأة بمختلف المجالات ومناهضة كل أنواع العنف ضد المرأة.

وناقش المؤتمر دور وسائل الإعلام فى قضايا المرأة وكيف تظهر المرأة في الدراما المصرية.

الإجتماع بوسائل الإعلام

وقالت عايدة نور الدين، رئيس جمعية المرأة والتنمية ومحامية لـ«الوطن» إن فلسفة المشروع هى حقوق المرأة الإنسانية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وعلى الدولة والمجتمع بكافة فئاته دعم المرأة للحصول على حقوقها.

قالت «نور الدين»، إن المشروع يعطي أولوية لقضايا الفقر والصحة والتعليم والمشاركة السياسية والعنف، وعلى الإعلام بمختلف أنواعه مرئي ومسموع ومقروء، مد يد العون لتسليط الضوء على قضايا المرأة، رغم إعطاء الدولة كل الحقوق إلًا أننا نحتاج لرفع الوعي في المجتمع عن كل ما يخص المرأة.

الدراما المصرية ظلمت النساء

وأشارت المهندسة فاطمة بدران، رئيس رابطة المرأة العربية، إلى أن دور الإعلام هام جداً في قضايا المرأة لأنه يصل لكل المواطنين بمختلف توجهاتهم ولدينا نماذج مشرفة وخاصة أن دور المرأة فى الآونة الآخيرة تغير تماماً وأصبحت تشارك كتفا بكتف مع الرجال فى كل المناصب السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية فلابد أن تتغير صورة المرأة في الدراما المصرية بما يناسب مشاركتها الفعلية على أرض الواقع.

تشكيل الوعي الجمعي للمجتمع

وقالت منى على الدين، مدير مشروع تمكين المرأة لـ «الوطن»، إننا نعمل على تشكيل الوعي الجمعي للمجتمع والشريك الأساسي في ذلك هو الإعلام لأنه الأسرع وصولاً إلى كل بيت فى مصر، موضحة أن كل الأديان السماوية وخاصة الإسلام شرحت ووضحت حقوق المرأة الإنسانية ودورها ألهام في بناء المجتمع والمشاركة الفعلية في نهوض وتقدم الدول.