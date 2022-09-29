محمد رياض بعد حصد «الاختيار» جائزة الشارقة: الدراما المصرية عادت لريادتها

أعرب الفنان محمد رياض، عن سعادته البالغة، لتكريم مسلسل «الاختيار»، وحصوله على جائزة أفضل عمل درامي من «الشارقة للاتصال الحكومي»، في دورتها التاسعة، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

محمد رياض يعبر عن سعادته لحصول الاختيار أحسن عمل درامي في الوطن العربي

قال محمد رياض في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه فخر لمصر، أن أحسن عمل درامي في الوطن العربي، يكون عمل بحجم «الاختيار»، وفخور أنه كان جزءًا من هذا العمل الكبير، وأنه سعيد بأن الدراما المصرية، عادة لريادتها في الوطن العربي.

وأضاف «رياض»، أن مسلسل الاختيار كان عملا كبيرا، وأنه لا يستطيع وصف مدى سعادته بهذة الجائزة، وأنه حتى لو لم يكن جزءًا في هذا العمل، فسيكون فخورا لمصر، وأن هذا العمل كان مهما للدراما المصرية.

مشاركة محمد رياض في مسلسل الاختيار

وشارك محمد رياض في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، التي كانت تدور حول الأحداث التي عاشها المصريون عقب ثورة 25 يناير، والأسباب التي أدت إلى وصول جماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية، إلى الحكم، وما شهدته فترتهم من أزمات لحقت بمصر وسببت حالة غضب شعبي عليهم وانتهت باندلاع ثورة 30 يونيو.

تفاصيل وأبطال الجزء الثالث من المسلسل

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدي كرم، سمر مرسي، نور محمود، خالد زكي، منى عبد الغني، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوي، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي.