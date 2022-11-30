يوسف الحسيني: الدراما المصرية رجعت مرة أخرى لمكانها الطبيعي

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إذا أردت معرفة جوهر المجتمع المصري، عليك بالرجوع للأدب، لافتًا إلى أن الأديب الراحل يوسف إدريس كان عبقري القصص القصيرة وتحولت كتاباته إلى روائع الأفلام العربية، مطالبًا بالرجوع للأدب المصري، وتقديم أعمال سينمائية ودرامية.

السينما شديدة التأثير والحسم

أوضح الحسيني، خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن القوى الناعمة المصرية التي تشمل الدراما والسينما، ستكون وقتها شديدة التأثير والحسم.

وقال الحسيني، إن أفضل ما أقمناه في مصر خلال السنوات الأخيرة، هي منصة «واتش ات»، مشيدًا بوجود شركات إنتاج ضخمة، مشيرًا إلى وجود تحفظات شديدة جدًا من قبل عام 2011، لافتًا إلى أن هذه التحفظات كانت عن الدراما والسينما المصرية.

عدلنا الدفة مرة أخرى

وأشار إلى أنه خلال الـ6 سنوات الماضية، بدأنا نعدل الدفة مرة أخرى، لترجع الدراما المصرية في مكانها الطبيعي الذي يجب أن تحتله في المشاهدة العربية، مؤكدًا أننا أصبحنا نرى دراما وسينما تعبر عن المجتمع المصري، وتحيي الروح الوطنية المصرية.

وأشاد الحسيني بمسلسل الاختيار، ومسلسل العائدون، وغيرها من المسلسلات التي تزكي الروح الوطنية، وتجيب عن سؤال «هنفرج ولادنا على ايه»، وأنه يمكنك أن تترك منصة «واتش ات» مفتوحة لأبنائك، بسبب المحتوى الموجود عليها.