وزير الاتصالات يناقش مع مسؤولين بالهند فرص تنفيذ مشروعات مصر الرقمية

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بختام زيارته للهند اليوم الجمعة، عددا من اللقاءات مع مسئولي كبرى شركات التكنولوجيا الهندية؛ فى بنجالور؛ لبحث فرص التعاون والاستثمار في مصر بمجالات مراكز البيانات، والبحث والتطوير وتصميم الإلكترونيات، وتنفيذ مشروعات مصر الرقمية.

سلسلة لقاءات وزير الاتصالات مع الشركات الهندية

استهل وزير الاتصالات لقاءاته مع راميا موهان مدير الإستراتيجية بمجموعة «سينت- Cyient» العالمية وقيادات الشركة الرائدة فى توفير حلول هندسية وتقنية، وذلك لبحث فرص التعاون في أنشطة تطوير صناعة الإلكترونيات والأنظمة المدمجة، وبحث إنشاء مركز لتصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة فى مصر.

تعمل مجموعة سينت في مجال تصميم أشباه الموصلات، والأنظمة الإلكترونية والحلول التكنولوجية وتصنيعها لكبرى الشركات العالمية.

لقاء بين «طلعت» ونائب رئيس «انفوشيبس»

والتقى الوزير مع مانجيش كولكامى نائب الرئيس والمدير العام لشركة أنفوشيبس؛ لبحث التعاون فى مجالات البحث والتطوير في مجالات تصميم أشباه الموصلات، والأنظمة المدمجة والتوسع في حجم أعمالها بمصر.

تناول اللقاء استراتيجية مصر لتحفيز تصميم وصناعة الإلكترونيات، وعرض الحوافز اللازمة لدعم الشركة لتوسعة نشاطها فى مصر بالاعتماد على الكوادر المصرية، في تصميم الإلكترونيات من أشباه الموصلات، والأنظمة المدمجة.

وتعد انفوشيبس إحدى شركات مجموعة أراو للإلكترونيات Arrow Group وهي شركة رائدة في مجال التحول الرقمي، وخدمات هندسة المنتجات، وخدمات البحث والتطوير.

وفى سياق متصل؛ قام الوزير بزيارة مركز بيانات شركة "كنترول اس" CtrlS ببنجلور، أحد مراكز الشركة المنتشرة بالهند، حيث التقى مع سريدهار بينابوردى الرئيس التنفيذى للشركة وقيادات الشركة، وتناول اللقاء سبل التعاون فى مجال مراكز البيانات العملاقة، والحوسبة السحابية.

وتصنف مراكز بيانات شركة كنترول اس CtrlS من أكبر مراكز البيانات بأسيا فى المستوى التصنيفى الرابع، كما أنها مزود خدمات لأكثر من 3500 مؤسسة هندية وعالمية رائدة.

كذلك التقى الوزير والوفد المرافق له مع سوريش خوسلا نائب رئيس جلوبال لوجيك، وعدد من قيادات الشركة؛ حيث بحث اللقاء فرص التعاون فى مصر فى مجال بناء القدرات الرقمية، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون فى مشروعات مصر الرقمية.

وشركة جلوبال لوجيك Global logic هى إحدى شركات مجموعة هيتاشى Hitachi، ويقع مقرها الرئيسى فى وادى السيليكون وهى شركة رائدة فى خدمات تطوير المنتجات الرقمية.

وفي ختام لقاءاته مع مسئولى الشركات الهندية؛ التقى الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له مع أشوين ياردى الرئيس التنفيذى بشركة كبجيمنى Capgemini بالهند، وعضو تنفيذى فى الشركة العالمية، ونارايان براساد مدير العمليات بشركة كبجيمنى مصر ونائب الرئيس للشركة، وعدد من قيادات الشركة العالمية الرائدة فى خدمات الهندسة والبحث والتطوير.