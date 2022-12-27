قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا بعنوان «التخوفات تسيطر على شركات التكنولوجيا مع حلول 2023»

عرض برنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «التخوفات تسيطر على شركات التكنولوجيا مع حلول 2023».

وقال التقرير: «قلق تبديه شركات التكنولوجيا العملاقة بعد تراجع معدلات النمو وتحقيق نتائج غير مشجعة بجانب دخول لاعبين جدد في حلبات المنافسة، ما أعطى مؤشرا سلبيا للمجموعات العملاقة بعدما بدت لفترات سابقة أقوى من الأزمات، فكيف تنهي شركات التكنولوجا عام 2022».

وأضاف: «شركة ألفا بيت التابعة لشركة جوجل الأم، سجلت أضعف نمو في الإيرادات منذ عام 2013 باستثناء بداية جائحة كورونا، كما سجلت أمازون انخفاضا بنسبة 9% بصافي أرباح الربع الثالث».

وتابع: «وتعرضت شركة ميتا التي تضم فيس بوك وواتس اب وإنسجرام لانتكاسات مماثلة، حيث هبطت قيمة أسهما بنسبة 19% بسبب انخفاض الأرباح، بواقع النصف لتصل إلى 4.4 مليار دولار، إلا أن المفاجأة كانت لشركة آبل فقد خالفت توقعات السوق، لتحقق إيرادات بلغت 90 مليار دولار بارتفاع 8% خلال عام واحد، ونحو 21 مليارا أخرى من الأرباح الصافية حتى سبتمبر الماضي».