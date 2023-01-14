طقس كفر الشيخ اليوم.. شبورة مائية على الطرق وأمطار بنسبة 60%

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، أجواء باردة، وسط انتشار شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بمراكز ومدن المحافظة، وسقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة، وخاصة على المدن الساحلية والمطلة على شاطئ البحر المتوسط.

طقس كفر الشيخ اليوم

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يسود طقس بارد صباحا في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، لطيف نهارا، بارد في الليل، وذلك على الأنحاء كافة، بالإضافة إلى انتشار شبورة مائية كثيفة على طرق المحافظة، مع طقس غائم جزئياً، فضلاً عن سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة بنسبة حدوث 50 إلى 60%.

حالة البحر المتوسط ودرجات الحرارة المتوقعة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى مترين، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم السبت العظمى 19 درجة مئوية، وتبلغ الصغرى 11 درجة.

رفع حالة الطوارئ استعداداً لفصل الشتاء بكفر الشيخ

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، رفع حالة الطوارئ، بالتزامن مع حلول موسم الشتاء، لافتاً أنه تم تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، لمتابعة أي تداعيات في حالة الطقس خلال فصل الشتاء.