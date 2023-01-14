اللون البني كلمة السر.. «إسراء» تتألق في الرسم بالقهوة والنوتيلا والنسكافيه

حباها الله حسا فنيا، قادرا على تحويل وجه الأشياء من القبح واللا شيء إلى الجمال الأخاذ، شابة متعددة المواهب، متمكنة من الرسم منذ طفولتها، تبدع بكل أصناف الطعام والشراب، بالإضافة إلى احتراف التصوير وقدرتها على تدوير الأشياء وتحويلها لتحف فنية، واستطاعت من خلال القهوة والنسكافيه، رسم لوحات فنية نالت بها جوائز وشهادات تقدير تؤكد الإعجاب بموهبتها وفنها المختلف.

إسراء حسنين، تبلغ من العمر 27 عاما، تخرجت في كلية تربية قسم علم نفس، تتحدث لبوابة الوطن عن موهبتها، وهي الرسم بأصناف الأطعمة والمشروبات، ولتوثيق أعمالها الفنية، تقوم بتصويره لذا أصبحت متمكنة في التصوير إلى جانب الرسم، فضلا عن استخدام دراستها في مجال علم النفس في الرسم.

«إسراء» تحصد على جوائز

شاركت «إسراء» في معارض فنية متنوعة، بأعمالها الفنية المميزة والمختلفة في ذات الوقت، مثل معرض الفنون الشرقية، ومعرض بجريدة القاهرة، ونالت لوحاتها المصممة بالنوتيلا والقهوة والنسكافيه إعجاب كبار رواد تلك المعارض ككبار الفنانين والإعلاميين، مثل الفنانة مادلين طبر، والرسام التشكيلي بينيامين عادل وغيرهم، لافتة إلى أنه جرى تكريمها في المعرض تقديرا لأعمالها الفنية المميزة، ونالت أوسكار.

لوحات فنية بالأطعمة والمشروبات

تروي الفتاة بأنها وجدت الدعم الكافي من أفراد أسرتها منذ طفولتها، إذ وفرت لها أدوات الرسم لتبدع أكثر، فكانت تستغل الأدوات والأشياء التالية في إعادة تدويرها والرسم عليها وتحويلها لتحف، فضلا عن استخدامها بقايا الطعام في الرسم مثل الأرز، الفشار، المكرونة وكل أصناف الأطعمة للرسم بها ثم مع الوقت تطورت أكثر وأصبحت توثقه بالتصوير الإبداعي المتمكن.

تهوى «إسراء» اللون البني لأنه يعبر عن شخصيتها، فاستخدمت القهوة، النوتيلا والنسكافيه لرسم لوحاتها، لافتة إلى مواجهتها صعوبة في تطويع الخامات والتحكم فيها الا أنها بالصبر تصل إلى ما تريد، معلقة: «برسم على كل الخامات بالقهوة ورسم مجسم ومتأكدة محدش عملها غيري» حسب تعليقها.

تجد «إسراء» سعادة في مواصلة الرسم بالأطعمة، إذ تصنفه من الرسوم المختلفة المميزة مقارنة بأشكال الرسم الأخرى والأدوات والخامات، معلنة أمنيتها المتجسدة في الانتشار بفنها في مصر وخارجها، وأخصص معارض فنية لأعمالي المختلفة وتعتبر خارج الصندوق ومساعدة كل الفنانين المميزين ولم يجدوا من يسعادهم ويخرجهم للنور.

ولعل أبرز الرسومات للفنانة الشابة الصاعدة هي لوحة لمعالم مصر السياحية رسمتها بالشاي والقهوة والنسكافيه، ولوحة تجمع الفنانين فاتن حمامة وعمر الشريف، وغيرها من الرسومات باستخدام الفشار والأرز والأطعمة الأخرى.