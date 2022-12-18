محمد العشري فنان شاب «فاقد البصر» ينحت ويبدع في الرسم بإحساسه

يحتضن قطاع الفنون التشكيلية، الفنان الشاب محمد العشري، صاحب البصيرة فاقد البصر، منظما له عرضه الفني الشخصي، الذي يستضيفه مركز «رامتان» الثقافي، بمتحف طه حسين بالهرم، ويُفتتح للجمهور الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساءً، في إطار خطة وزارة الثقافة، لدعم وتشجيع المواهب الشابة، لاسيما هؤلاء المتحدّون لإبتلاءات قد يراها كثيرون عقبات، إلا أنهم جعلوها وقودا لطاقات الإبداع والإبهار.

في البداية يقول الفنان الشاب: منذ نعومة أظافري وأنا أحب الرسم، لكن فقداني لبصري لم يشكّل عائقًا فلم أستسلم لذلك، وتفكرت في أن الله سبحانه وتعالى، أنعم على الإنسان بحواس كثيرة، منها حاسة اللمس، فهي كالعين والأذن، حيث تساعدني في الوصف، استثمرت حواسي الأخرى لمساعدتي للتكيف والتعايش مع ظروفي الخاصة، حتى استطعت أن أرسم وأن أتعلم، وأن أفعل كل ما أريد وذلك دون مبالغة».

وأضاف «العشري» في بيان، بداية اكتشافي كانت على يد الدكتور عبدالباسط عزب، والفنان طارق مأمون، والفنان أحمد ناجي، والفنان محمود الببلاوي، ودعمني الفنان هشام طه، وتبناني الدكتور إيهاب الأسيوطي رئيس قسم النحت بكلية فنون جميلة جامعة المنيا، وبدأ تدريبي منذ آواخر عام 2018 حتى وقتنا هذا، وبدأت كذلك أنتج أعمال في النحت منذ آواخر عام 2018 حتى الآن.

يذكر أن محمد العشري من محافظة الدقهلية مركز منية النصر قرية ميت طاهر، طالب في كلية الألسن جامعة عين شمش، له العديد من المشاركات الفنية، ونال الكثير من التكريمات، وسيستمر عرض أعماله حتى 31 ديسمبر.