«علي» يبدع في الرسم الرقمي بالخط العربي.. «بيصمم لوحات من السير الذاتية»

حروف عربية متشابكة إلى جوار بعضها، قد يظن البعض في بداية رسمها أنها أحرف يستطيع أي خطاط كتابتها، فضلًا عن ظنهم بأنها مجرد حروف فقط، لكنها السيرة الذاتية للأشخاص توضع بطريقة منظمة، تحولها في نهاية الرسمة إلى لوحة فنية رائعة للشخصية ذاتها، تجذب أنظار جميع من تقع أعينهم عليها.

طريقة الرسم بالخط العربي

الرسم بأنواعه المحتلفة، كان موهبة علي علاء، فهو عشقه منذ نعومة أصابعه، لكن أموره الخاصة جعلته يبتعد كثيرا عن فن الرسم، إلا أن شغفه وحبه في الفن بأنواعه المختلفة، جعله يعود من جديد لكن بطريقة مختلفة، وهي استخدام الرسم الرقمي بالخط العربي.

منذ ما يقرب من 3 سنوات، التحق «علي» بإحدى الورش الخاصة بالرسم، وهناك جذب نظره تعلم الرسم الرقمي، باستخدام الخط العربي، «حسيته نوع مختلف وطريقة جديدة، لكن أنا رسمتهم مش بمجرد كلمات وخلاص، استخدمت السيرة الذاتية لبعض الشخصيات ورسمتها بيها».

السيرة الذاتية تجسد لوحات الشخصيات

«صممت لوحات الشخصيات بالخط العـربي بفن الكاليجرافي بسيرة حياتهم الذاتيـة وأبرز أعمالهم بحروف الخط العـربي» حسب ما رواه «علي» خلال حديثه مع «الوطن»، موضحا أنه يحب هذا الفن كثيرا لذلك يلقى به متعة خاصة، «أنا بحب الفن دا جدا ومهما أخد وقت فيه كأنه ثانية بالنسبة ليا».

بداية الرسم والتصميم بالخط العربي

وعن أول شخصية صممها الخطاط، تعود إلى أحد لاعبي الكرة المصرية، «أول حاجة فكرت أعملها هي صورة لأحد لاعبي الكرة المصرية، ومن بعدها اختلفت الشخصيات من جميع الوطن العربي» حسب حديثه.

«أصعب حاجة كانت بالنسبة ليا تناسق الحروف اللي اطلع بيها الرسمة يعني ممكن أعمل حجم الحرف كبير أو صغير» هكذا عبر «علاء»، مشيرا إلى أنه كل يوم عن الآخر تزداد موهبته وهو ما زال يعمل على تطويرها.