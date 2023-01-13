انهيار حوائط عقار بحي غرب أسيوط دون وقوع خسائر بشرية

انهارت الحوائط الداخلية بأحد العقارات، مساء اليوم الجمعة، بمنطقة غرب البلد أمام مدرسة العجمي، بحي غرب محافظة أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية.

بلاغ بانهيار أجزاء بعقار بغرب البلد

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا من مأمور قسم أول أسيوط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بحدوث حادث انهيار منزل بمنطقة غرب البلد أمام مدرسة العجمي، بحي غرب محافظة أسيوط، ووجود سيدة داخل المنزل.

إخراج السيدة من داخل المنزل دون أي إصابات

انتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بقسم أول وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار الحوائط الداخلية لمنزل بمنطقة غرب البلد أمام مدرسة العجمي، بحي غرب محافظة أسيوط، ووجود سيدة داخله، وتمكنت قوات الإنقاذ وقوات الحماية المدنية من إخراج السيدة من داخل المنزل دون أي إصابات.

تم فرض كردون أمني حول المنزل المنهار، وجار معاينة المنزل وفصل كافة المرافق عنه، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.