انقطاع مياه الشرب غرب الإسكندرية غدا.. تعرف على الأماكن والمواعيد

نوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية اليوم الجمعة، عن ضعف وانقطاع المياه عن عدد من مناطق غرب الإسكندرية وهي الدخيلة العجمي حتى الكيلو 21 غدًا السبت 14 يناير، بدءاً من الساعة 12 ظهرا.

شركة مياة الشرب بالإسكندرية

وأعلنت شركة مياة الشرب بالإسكندرية في بيان أن ذلك نظرًا لأعمال الصيانة الطارئة للخط الناقل للمياه قطر 1000مليمتر المغذي لغرب الإسكندرية، التي جرى تأجيلها يوم الخميس الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية وتوضح الشركة أنه سيتم عودة المياه بالضغوط الطبيعة فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

كما أحاطت صرف الإسكندرية المواطنين بالمحافظة علماً أنه نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية فإنه قد تقرر تأجيل أعمال الصيانة الطارئة للخط الناقل للمياه، حيث يعتبر الخط الرئيسي المغذي لغرب الإسكندرية أسفل مزلقان البترول ووادى القمر.

إدارة الخط الساخن للاتصال

وأشارت محافظة الإسكندرية أنه يتم الإصلاح فور استقرار الأحوال الجوية، وأن شركة صرف الإسكندرية تبذل أقصى جهودها في شفط مياة الأمطار، بالإضافة إلى وضع خط ساخن برقم من أي تليفون أرضى 035815700 ومن أى محمول على 125 لاستقبال شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.