بدء الحلقة الثانية من برنامج «الدوم» في الموسم الثاني

بدأ منذ قليل، عرض ثاني حلقات الموسم الثاني من برنامج «الدوم»، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، على قناة «dmc».

برنامج «الدوم» الذي أطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يعرض على قناة «dmc»، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتى ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة، وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.