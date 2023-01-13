لجنة تحكيم «الدوم 2» تشكر متسابقة قدمت مشهدا عن إصابة فتاة بالسرطان

شاركت المتسابقة رضوى إيهاب فتحى، من محافظة بورسعيد، في اليوم الأول من تصفيات برنامج «الدوم»، المذاع على قناة «DMC» بفئة التمثيل.

شاركت المتسابقة رضوى إيهاب فتحي، من محافظة بورسعيد، في اليوم الأول من تصفيات برنامج «الدوم»، المذاع على قناة «DMC» بفئة التمثيل.

رضوى تقدم مشهدا تمثيليا عن إصابة بنت بالسرطان

وقدمت «رضوى» مشهدا تمثيليا عن إصابة بنت بالسرطان، أمام لجنة التحكيم وقدمت اللجنة الشكر لها.

كما شارك المتسابق أحمد طارق أبوالوفا، من محافظة بورسعيد، في اليوم الأول من تصفيات برنامج «الدوم» بفئة الغناء.

متسابق يقدم أغنية «يا حلو صبح»

وقدم «أبوالوفا» أمام لجنة التحكيم أغنية «يا حلو صبح» للمطرب الراحل محمد قنديل، وقدمت له اللجنة الشكر.

برنامج «الدوم» الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يعرض على «dmc»، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتى ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلى، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.