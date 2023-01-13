مواهب بورسعيد تفرض نفسها على برنامج «الدوم».. تمثيل وتقديم تلفزيوني

قدم عدد من المواهب الفنية من أبناء محافظة بورسعيد مواهبهم أمام لجنة تحكيم برنامج «الدوم» المذاع عبر فضائية «dmc» إذ قدمت إيمان يوسف حجاج أداءً جيدًا كمراسلة اخبارية.

كما قدمت سلينا مينا فوزي أداءً تمثيليًا تراجيديًا، بينما طلبت منها لجنة التحكيم تقديم دور كوميدي وبالفعل أجرت حوارًا كوميديًا مع لجنة تحكيم البرنامج.

كما شارك محمد أحمد مجاهد في اختبارات التمثيل وقدم عرضا تمثيليًا كوميديًا، وغنت فاطمة الزهراء محمد العربي مقطوعة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم حيث غنت أغنية «القلب يعشق كل جميل».

«الدوم» ينطلق لاكتشاف المواهب في مصر

وانطلقت أولى حلقات الموسم الثاني من البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في مصر والعالم العربي «الدوم»، على شاشة قناة «dmc» والذي يقدمه الفنان يوسف عثمان، في 6 محطات وهي: المحطة الأولى في بورسعيد لاستقبال المتسابقين من مدن القناة وسيناء، والمحطة الثانية في المنصورة لاستقبال المتسابقين من الغربية والشرقية والمنوفية وكفر الشيخ.

مواهب الصعيد لها نصيب في الدوم

أما المحطة الثالثة لبرنامج الدوم فستكون في أسيوط لاستقبال المتسابقين من سوهاج والوادي الجديد والمنيا، والمحطة الرابعة في الأقصر لاستقبال المتسابقين من قنا وأسون وحلايب وشلاتين.

وقالت نهى درويش مقدمة الدوم إلى أن المحطة الخامسة كانت في الإسكندرية لاستقبال المتسابقين من مطروح والبحيرة، والمحطة الأخيرة في القاهرة لاستقبال المتسابقين من القليوبية والجيزة وبني سويف والفيوم والقاهرة.