رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عضو لجنة تحكيم «الدوم 2» لمتسابقة: «صوتك حلو بس بلاش توتر»

كتب:

محمد عزالدين
11:43 م | الخميس 12 يناير 2023
دولت مصطفى

دولت مصطفى

وجه الإعلامي شادي شاش أحد أعضاء لجنة التحكيم ببرنامج «الدوم» الجزء الثاني، نصيحة للمتسابقة دولت مصطفى عبدالعال، التي شاركت بالتقديم التليفزيوني.

وطالب «شاش» المتسابقة، بضرورة الحصول على ثقة بالنفس، وعدم التوتر، مشيدًا بصوتها الإذاعي، فيما أكدت المتسابقة أن اللجنة لها «هيبة»، وتمنت أن تلتحق بإحدى القنوات الفضائية الكبيرة.

برنامج الدوم الذي تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يعرض على «dmc»، فى تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتى ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب فى جميع محافظات مصر فى مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلى، لاكتشاف المزيد من المواهب فى جميع الفنون.

اقرأ المزيد:

عضو لجنة تحكيم «الدوم» لمتسابق: «الله يفتح عليك.. أنا مش هاسيبك»

المتسابقة ندى أشرف تتألق في الغناء بالموسم الثاني من «الدوم»

انطلاق أولى حلقات الموسم الثاني من «الدوم».. 25 ألف تقدموا للبرنامج

قناة dmc تعرض برومو برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب

الفائزة بفئة التمثيل في مسابقة الدوم: «الناس بدأت تتابعني وتبعت لي رسايل كتير»

أحد متسابقي «الدوم» لقناة الحياة: التحقت بالبرنامج صدفة بدلا من زميلي

غدا.. انطلاق الموسم الثاني من برنامج «الدوم» على قناة «DMC»
بقلم محمد عزالدين