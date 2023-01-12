عضو لجنة تحكيم «الدوم 2» لمتسابقة: «صوتك حلو بس بلاش توتر»

وجه الإعلامي شادي شاش أحد أعضاء لجنة التحكيم ببرنامج «الدوم» الجزء الثاني، نصيحة للمتسابقة دولت مصطفى عبدالعال، التي شاركت بالتقديم التليفزيوني.

وطالب «شاش» المتسابقة، بضرورة الحصول على ثقة بالنفس، وعدم التوتر، مشيدًا بصوتها الإذاعي، فيما أكدت المتسابقة أن اللجنة لها «هيبة»، وتمنت أن تلتحق بإحدى القنوات الفضائية الكبيرة.

برنامج الدوم الذي تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يعرض على «dmc»، فى تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتى ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب فى جميع محافظات مصر فى مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلى، لاكتشاف المزيد من المواهب فى جميع الفنون.