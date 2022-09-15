محمود عبدالرحمن عن تبرعات الطلاب للمدارس الخاصة: بيجيبوا مراوح وتكييفات

هاجم الكاتب الصحفي محمود عبدالرحمن، نائب مدير غرفة الأخبار بجريدة الوطن، المدارس الخاصة، بسبب التجاوزات التي تحدث من أجل قبول التحاق الطلاب بها.

ونفى «عبدالرحمن» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، توقف نشاط أي مدرسة خاصة أو تسجيل مخالفات عليها أو تحويلها لوزارة التربية والتعليم، بسبب مخالفات خاصة بالتبرعات.

وأشار نائب مدير غرفة الأخبار بجريدة الوطن، إلى أن المدارس قد تتعرض لمخالفات بسبب مشكلات إدارية مع المحليات، مشددًا على أنها لا تتعرض لمشكلة بسبب تجاوزاتها مع أولياء الأمور.

لا توجد ايصالات للتبرعات

وانتقد عبدالرحمن مسألة التبرعات، قائلًا: «والله والله والله ما في طالب بيخش مدرسة حكومية عادية ولا تجريبية بجانب جزء كبير من المدارس الخاصة إلا لما بيتدفع ليها تبرعات»، نافيًا وجود ايصالات لهذه التبرعات.

وفجر محمود عبدالرحمن مفاجأة بخصوص إجراء مزادات على تأشيرات لالتحاق الطلاب فوق الكثافة بالمدارس الحكومية والخاصة، مؤكدًا أن المدارس قد تحتاج لـ3 طلاب فوق الكثافة، ويتقدم لها 10 طلاب بتأشيرات من المحافظ ووزير التربية والتعليم.

ونوه إلى أن المدارس تجري مزاد تبرعات لاختيار 3 طلاب من الـ10 المتقدمين، والاختيار يكون بناء على التبرع.

التبرعات تصل أحيانا لـ4 أجهزة كمبيوتر

وكشف «عبدالرحمن» عن هذه التبرعات، التي تصل أحيانًا لـ4 أجهزة كمبيوتر ومراوح كهربية لغرفة المدير ومقاعد، مضيفا: «والله لو فتحت التليفون هتلاقي نص مصر جايبة مراوح والله العظيم»، بينما اعترف المستشار بدوي علام رئيس جمعية المدارس الخاصة بأن هذه الظاهرة كانت موجودة لكنها انتهت.