محمود عبدالرحمن: بعض المدارس الخاصة تخالف القرارات الإدارية لـ«التعليم»

أكد الكاتب الصحفي محمود عبدالرحمن، نائب مدير غرفة الاخبار بجريدة الوطن، أن بعض المدارس الخاصة لا تخضع لوزارة التربية والتعليم، وتعمل خارج منظومتها، مشيرًَا إلى أن بعضها ينفذ قرارات إدارية مخالفة لقرارات الوزارة، بداية من موعد قبول الطلاب الجدد، الذي ينتهي في يناير سنويًا.

انتقاد فوضى السبلايز

وعدد «عبدالرحمن» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، بعض مخالفات المدراس الخاصة، مثل سعر «الأبليكيشن»، الذي تحذر منه وزارة التربية والتعليم ولا يتم رده لأولياء الأمور سواء تم قبول الطالب بالمدرسة أو رفض.

وأشار نائب مدير غرفة الاخبار بجريدة الوطن، إلى أن المدارس الخاصة قد تفرض على أولياء الأمور شراء «سبلايز»، والحصول على بون لشراء كراريس وأقلام من مكتبات معينة بقيمة تصل لـ3000 جنيه، بينما توفر الدولة معرض «أهلا مدارس»، الذي يمنح أولياء الأمور ميزة شراء متطلباتهم بـ120 جنيه فقط.

المدارس الخاصة لا تلتزم بأي معايير لأسعار الباص

وانتقد محمود عبدالرحمن مسألة «باص المدرسة»، الذي تضع له المدارس الخاصة تسعيرات على هواها، بحسب وصفه، دون الالتزام بأي معايير، منتقدًا أيضًا زيادة المصروفات عن النسبة المحددة بـ7%، واستكمالها في الترم الثاني، والتي يجرى تحصيلها من أولياء الأمور، وعدم منحهم إيصالات بها.