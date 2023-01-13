توجيهات مهمة من «التعليم» حول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023

أعلنت المديريات التعليمية، توجيهات مهمة للإدارات والمدارس، بشأن امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023، والتي تُعقد في تمام الساعة الثامنة والصنف صباحا حتى الساعة العاشرة صباحا بالنسبة للفترة الصباحية، ومن الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالنسبة للفترة المسائية.

وتعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة، ومراعية لكل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

المواد المتبقية من امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023

وتعقد غدا السبت، امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول في محافظة القاهرة، وتبدأ بامتحان مادة العلوم والدين، والأحد الموافق 15 يناير، امتحان مادة الرياضيات، والاثنين 16 يناير امتحان مادة اللغة الإنجليزية والمهارات المهنية، والثلاثاء 17 يناير الجاري، امتحان الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

وفي سياق متصل، شدد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال جولاته الميدانية باللجان الامتحانية، على تواجد الزائرة الصحية ومتابعة الكنترولات وأعمال التصحيح، والإسراع فى عمليات التصحيح أولًا بأول، على أن تعلن نتائج كل مرحلة في وقت موحد على مستوى المحافظة.

منع الهاتف المحمول في امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأكد أن هناك تعليمات بضرورة إزالة أية عقبات تعوق سير العملية الامتحانية، وتوفير جميع متطلباتها وبشكل فوري ويمنع منعًا باتًا حيازة تليفون محمول حتى لو كان مغلقا داخل اللجان، ونبه على عدم التواجد خارج اللجان ومنع التجمعات بعد انتهاء الامتحانات وتنظيم دخول وخروج الطلاب.

وشدد على تذليل جميع العقبات وحل كل المشكلات التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات، وإبلاغ غرفة العمليات بديوان عام المديرية، لمتابعة سير عملية الامتحان والتواصل المُستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشكلات قد تواجه اللجان أو الطلاب، مشددا على مديري عموم الإدارات بالمرور اليومي لمتابعة أعمال الامتحانات، والتنبيه على مديري المدارس بعدم دخول المحمول لأي طالب نهائيًا حتى وإن كان مغلقا.