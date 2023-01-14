دوي صفارات الإنذار بمستوطنة في القدس المحتلة

دوت صفارات الإنذار في وقت مبكر من اليوم السبت، في مستوطنة «ماتيه بنيامين» شمال مدينة القدس المحتلة، على خلفية شبهات تسلل فلسطينيين.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى صدور تعليمات للمستوطني بالتزام مساكنهم وعدم الدخول والخروج من المستوطنة حتى إشعار آخر، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

من جانبها، أوضحت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن مخاوف من تسلل فلسطينيين إلى مستوطنة «نوفيه بيرات» قرب«كفار أدوميم» شرق القدس المحتلة.

إصابة 13 فلسطينياً جراء قمع الاحتلال مسيرات رفضا للاستيطان في«نابلس»

وأصيب 13 فلسطينياً بجروح وحالات اختناق جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات نظمت في قرى «بيت دجن» و«بيتا» في«نابلس» بالضفة الغربية المحتلة، رفضاً للاستيطان، فيما اقتحم العشرات من المستوطنين بلدة «كفر الديك» شمال الضفة الغربية المحتلة واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون.

ومساء أمس الجمعة، أصيب فلسطيني يدعى محمد حسين ابو سيف، من بلدة «السموع» جنوب «الخليل» بجروح عقب انفجار قنبلة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً فلسطينياً في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وأجبر مالك العقار على هدم منزله.

من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، إن الخلاف القائم مع الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو يصل لمرحلة خوض القتال، مضيفا في مقال نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن هذا إنذار حقيقي، لأن الخطر محدق بإسرائيل ووشيك فعلا.

إهود باراك: سيتم حسم المواجهة خلال مظاهرات الشوارع

وأشار باراك، إلى أن سيتم حسم المواجهة خلال مظاهرات الشوارع، مضيفا أن حكومة الاحتلال الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو مندفعة لإشعال الصراع السياسي الإقليمي مع الفلسطينيين، وتحويله لحرب دينية بين إسرائيل والإسلام.