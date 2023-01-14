إندونيسيا ترسل دورية بحرية لمراقبة سفينة صينية اقتربت من حقول نفط

أرسلت إندونيسيا، سفينة حربية لمراقبة سفينة صينية اقتربت من حقول نفط، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأظهرت بيانات تتبع السفن، أن السفينة «سي سي جي 5901»، كانت تبحر في «بحر ناتونا»، بالقرب من حقل غاز تونا وحقل النفط والغاز «شيم ساو» الفيتنامي منذ 30 ديسمبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

نشر سفينة حربية وطائرة دورية بحرية ومسيرة لمراقبة السفينة

وقال قائد البحرية الإندونيسية، ماديا محمد علي، اليوم السبت، إن بلاده نشرت سفينة حربية في «بحر ناتونا» الشمالي لمراقبة سفينة حرس السواحل الصينية التي كانت نشطة في منطقة بحرية غنية بالموارد، مضيفا لـ«رويترز»، أنه جرى نشر سفينة حربية وطائرة دورية بحرية وطائرة مسيرة لمراقبة السفينة.

وأوضح أن السفينة الصينية لم تقم بأي أنشطة مشبوهة، مشيرا إلى أن السفينة كانت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإندونيسية لبعض الوقت.