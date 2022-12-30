طائرة أمريكية تتجنب الاصطدام بمقاتلة صينية فوق «بحر الصين الجنوبي»

تجنبت طائرة عسكرية أمريكية من طراز «آر سي 135»، الاصطدام بمقاتلة «جيه 11» صينية، فوق «بحر الصين الجنوبي»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت «قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ»، الأمريكية، إن الحادث وقع في 21 ديسمبر الجاري، مشيرة في بيان، إلى إجراء قائد الطائرة الصينية، مناورة خطيرة عند اقترابها من «آر سي 135»، بمسافة 3 أمتار .

وفي وقت سابق، أشارت السلطات في «بكين»، إلى أن إرسال «واشنطن» لسفن وطائرات امريكية إلى «بحر الصين الجنوبي» ليس جيدًا للسلام.

«واشنطن» تتوقع من جميع دول المنطقة استخدام المجال الجوي الدولي بأمان

وأضافت «قيادة منطقة المحيطين الهندي»، أن الطائرة الأمريكية كانت تجري بشكل قانوني عمليات روتينية في المجال الجوي الدولي، مضيفة أن «واشنطن» تتوقع من جميع دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ استخدام المجال الجوي الدولي بأمان ووفقا للقانون الدولي.

الطائرة «آر سي 13» كان على متنها حوالي 30 شخصا

بدورها، قالت شبكة «سي إن إن»، الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية إن الطائرة «آر سي 13» كان على متنها حوالي 30 شخصا.

من جانبه، أشار مسؤول أمريكي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أثارت الحادث مع الحكومة الصينية، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي نوفمبر الماضي، أثار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في اجتماع مع نظيره الصيني، «وي فنج خه»، الحاجة إلى تحسين الاتصالات في الأزمات، مشيرا إلى السلوك الخطير للطائرات العسكرية الصينية.

وسعى المسؤولون العسكريون الأمريكيون منذ فترة طويلة، رغم التوترات بين البلدين، إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع الجانب الصيني، للتخفيف من مخاطر اندلاع اشتباكات محتملة أو التعامل مع أي حوادث.