لأول مرة منذ 2019.. إقلاع رحلة ركاب لطائرة «بوينج 737ماكس» من الصين

لأول مرة منذ حظر تحلقيها في الصين عام 2019، أعلنت السلطات الصينية عن إقلاع أول رحلة ركاب لطائرة من نوع «بوينج 737 ماكس»، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وفي مارس 2019، كانت الصين أول دولة في العالم تعلق رحلات «بوينج 737 ماكس»، لأسباب تتعلق بالسلامة بعد حادثين في إندونيسيا وأثيوبيا، قبل أن تتخذ إدارة الطيران المدني الصينية قرارا في ديسمبر الماضي برفع الحظر، مشيرة إلى أن الإجراءات التصحيحية التي نفذتها الشركة المصنعة للطائرة لتحسين سلامتها، كافية لمعالجة هذا الوضع الخطر.

طائرة بوينج 737 تسجل أعلى معدلات الحوادث

وتعد طائرات بوينج من طراز 737 الأكثر إصدارًا في تاريخ صنع الطائرات بالعالم، ويصل استخدامها حول العالم إلى نحو 1200 طائرة محلقة في الجو دائمًا، وكذلك تتصدر قائمة الكوارث الجوية تاريخيّا بأكثر من 180 حادثًا، وضحاياها يتخطون 4000 شخص.