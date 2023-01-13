رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

لأول مرة منذ 2019.. إقلاع رحلة ركاب لطائرة «بوينج 737ماكس» من الصين

كتب:

أحمد عادل موسى
09:47 ص | الجمعة 13 يناير 2023
طائرة بيونج 737

طائرة بيونج 737

لأول مرة منذ حظر تحلقيها في الصين عام 2019، أعلنت السلطات الصينية عن إقلاع أول رحلة ركاب لطائرة من نوع «بوينج 737 ماكس»، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وفي مارس 2019، كانت الصين أول دولة في العالم تعلق رحلات «بوينج 737 ماكس»، لأسباب تتعلق بالسلامة بعد حادثين في إندونيسيا وأثيوبيا، قبل أن تتخذ إدارة الطيران المدني الصينية قرارا في ديسمبر الماضي برفع الحظر، مشيرة إلى أن الإجراءات التصحيحية التي نفذتها الشركة المصنعة للطائرة لتحسين سلامتها، كافية لمعالجة هذا الوضع الخطر.

طائرة بوينج 737 تسجل أعلى معدلات الحوادث

 وتعد طائرات بوينج من طراز 737 الأكثر إصدارًا في تاريخ صنع الطائرات بالعالم، ويصل استخدامها حول العالم إلى نحو 1200 طائرة محلقة في الجو دائمًا، وكذلك تتصدر قائمة الكوارث الجوية تاريخيّا بأكثر من 180 حادثًا، وضحاياها يتخطون 4000 شخص.

اقرأ المزيد:

الصين تعلق «تأشيرات الموانئ» لليابان وكوريا الجنوبية بسبب قيود كورونا

تخوفات في الصين من انتشار عدوى كورونا خلال الاحتفال بالعام القمري

الصين تعلق تأشيرات دخول الوافدين من كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 60 ألف إصابة بكورونا بينها 53 من الصين

حادث طائرة شحن من طراز بوينج يعيد التذكير بكوارث الرقم 737
بقلم أحمد عادل موسى